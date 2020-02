Meteorologia prevê céu com muitas nuvens e máxima de 32°C

Campo Grande (MS) – A meteorologia indica a continuidade do tempo instável para esta terça-feira (11.02). A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas em Mato Grosso do Sul. A região centro-sul poderá ter elevação de instabilidades com potencial para possíveis temporais que, podem vir acompanhados de rajadas de vento. Em caso de temporal recomenda-se manter atenção para possíveis condições adversas de tempo que podem ocorrer.

Os termômetros podem registrar temperaturas entre 16°C e 32°C neste dia, com valores de umidade do ar também em alta, variando entre 95% e 55%. Intensidade de vento será de fraco a moderado com rajadas.

Na Capital o tempo fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Confira no mapa as condições previstas para Campo Grande e outras regiões do Estado no mapa.

Monitoramento das Chuvas

Análise do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) ao modelo internacional de previsão de tempo NCEP/NOAA, aponta estimativa de chuva para o mês de fevereiro em Mato Grosso do Sul.

Acumulados de até 125 milímetros podem ocorrer até o dia 18, especialmente nas regiões central, norte e leste do Estado. Nessas condições, faz-se necessário atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. É recomendado manter atenção a possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos que podem ocorrer causando prejuízos a população. Nas demais áreas as chuvas poderão ocorrer, porém em menor quantidade com estimativa em até 50 milímetros.

No segundo período analisado, de 18 a 26 de fevereiro, pode haver ligeira diminuição de chuva no Estado, e elas poderão ocorrer de forma mais distribuída em todas as áreas. Os acumulados poderão ser maiores nas regiões central e bolsão, onde são esperados até 100 milímetros. Para as demais áreas, podem ocorrer chuvas em menores quantidades, com volume esperado de até 60 milímetros.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro