Meteorologia prevê calor de 39°C neste domingo

Campo Grande (MS) – O domingo (29.09) promete ser de bastante calor em Mato Grosso do Sul. Propício para um passeio em família, a fim de contemplar as belezas do Estado. Algumas regiões podem registrar temperaturas de até 39°C.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada para a região norte. Nas demais áreas, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar.

Para este dia, os ventos permanecem fracos a moderados, com temperaturas entre 17°C e 39°C, e índices de umidade do ar de 75% durante a manhã, e 25% durante a tarde. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%. Entre as principais orientações está a ingestão de bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo