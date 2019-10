Meteorologia prevê calor acima dos 40% e baixa umidade do ar para esta segunda-feira

Campo Grande (MS) – A última semana do mês de outubro começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul. A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas na faixa leste e sudoeste, e claro a parcialmente nublado com baixa umidade do ar para as demais áreas do Estado nesta segunda-feira (28.10).

A previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), é de temperaturas entre 21°C e 41°C, com índices de umidade do ar elevados durante a manhã, em torno de 90% e passando por queda significativa no período da tarde chegando aos 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que classifica 60% como sendo o índice adequado para a saúde. A recomendação é ingerir bastante líquido, usar protetor solar, evitar exposição ao sol nos horários entre 10h e 16h, e usar umidificador de ambientes.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues