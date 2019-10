Meteorologia indica sexta de tempo nublado com pancadas de chuva em MS

Campo Grande (MS) – As condições climáticas em Mato Grosso do Sul para esta sexta-feira (04.10) favorecem a possibilidades de pancadas de chuva, principalmente nos períodos da tarde.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas por vezes fortes nas regiões sul e sudoeste. Para as demais áreas, a condição esperada é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas espalhadas.

A meteorologia indica condição de vento fraco a moderado com rajadas, e temperatura entre 18°C e 39°C com umidade relativa do ar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em Campo Grande o tempo será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas potencialmente fortes. Os termômetros podem registrar temperaturas entre 22°C e 31°C e os índices de umidade do ar com máxima de 85% e mínima de 45%.

Confira como ficará o tempo em algumas regiões do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo