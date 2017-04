Meteorologia alerta para frio em MS; sensação térmica pode chegar a 2ºC

Preparem os casacos. A previsão do tempo para os próximos dias em Mato Grosso do Sul é de queda acentuada na temperatura. Em Ponta Porã, no sul do estado, a temperatura pode cair para 5ºC, com sensação térmica de 2º C, no sábado (29).

Segundo o meteorologista Natálio Abrão Filho, um centro de alta pressão faz uma forte massa de ar polar passar sobre os estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e no sul de Mato Grosso do Sul.

O meteorologista afirma que a massa de ar de origem polar já começa a influenciar nesta quarta-feira (26) o sul do Brasil e a região sul de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a quinta-feira (27) terá temperaturas de 13ºC a 21ºC, segundo ele, e vai continuar caindo nos dois dias seguintes. Na sexta-feira (28), a mínima prevista é de 9ºC. E no sábado é de 7ºC.

Geada

Ainda conforme o meteorologista Natálio Abrão Filho, existe uma chance, embora pequena, de geada no sul do estado.

