Metade do efetivo da Guarda estará capacitada para utilizar armamento letal

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), vai capacitar mais 150 guardas civis municipais para utilização de armamento letal. O edital de seleção interna foi publicado nesta quinta-feira (4), no Diogrande. Atualmente, 423 servidores estão aptos a utilizar armamento e reforçar a segurança na nossa Capital.

Para participar do processo de seleção interna, é necessário ser ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal de Campo Grande-MS, no mínimo, três anos de efetivo exercício, sendo computado o tempo, para esse fim, até a data de encerramento das inscrições do processo seletivo – que acontecem de 4 a 26 de abril de 2019.

Além disso, o candidato deverá possuir certificado de conclusão de ensino médio (antigo 2° grau) ou ensino superior devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC ou Declaração de conclusão do curso, assinado por autoridade competente, com o Histórico Escolar e não ter sido condenado por fato definido como crime, como também não poderá constar em seu nome certidão criminal positiva.

O curso de capacitação para armamento letal, que terá início e conclusão previstos para este primeiro semestre do ano de 2019, acontece em parceria com a Polícia Federal e integrantes das demais forças de segurança pública. Com carga horária de 250 horas, distribuídas em 190 horas/aula de teoria e 60 horas/aula de prática de tiro, o treinamento segue as normativas da matriz curricular Senasp/MJ. Cada aluno efetua 320 (trezentos e vinte) disparos de revólver calibre 38.

Nas aulas teóricas são abordados temas de Direito Administrativo, Direito Penal, Ética, Cidadania, Direitos Humanos, Polícia Comunitária, Estatuto da Guarda Civil Municipal e demais legislações aplicadas aos servidores da Guarda Civil Municipal.

“Essa capacitação é para a sociedade campo-grandense, para que se possa somar às demais forças de segurança que atuam na nossa Capital”, explica o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

Edital

Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas, sendo mais 150 para cadastro reserva, para a realização do 2º Curso de Capacitação de Guardas Civis Municipais na Utilização de Armamento Letal, podendo ser ampliadas de acordo com a conveniência, necessidade e oportunidade da administração pública.

Antes de efetuar a inscrição, para participar do processo seletivo, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições deste edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a sua realização.

As inscrições para o processo seletivo serão entregues, exclusivamente, na Divisão de Ensino e Desenvolvimento – Diven da Guarda Civil Municipal de Campo Grande/MS, sito a Rua Usi Tomi, 567 – Carandá Bosque I; no períodos de 04 a 26 de abril de 2019, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

Quem tiver interesse em conferir o Edital nº 001/2019 – Sesdes, na íntegra, poderá conferir a edição nº 5.540 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a partir da página 5, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.