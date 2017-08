Mestrado Profissional em História abre 12 vagas na Uems em Amambai

Dourados (MS) – O ProfHistória, Programa de pós-graduação stricto sensu em Ensino de História, está com inscrições abertas para 12 vagas na unidade de Amambai, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). As inscrições vão até 28 de setembro e o pagamento da taxa de inscrição de R$ 120,00 até 29 de setembro.

Para ingresso no Programa é preciso: a) ser portador de diploma de curso superior de licenciatura, devidamente registrado no Ministério da Educação; b) atuar como professor de História em qualquer ano da Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio).

O Mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação, visa à formação continuada do docente em História que atua na Educação Básica, propiciando qualificação certificada para o exercício da profissão.

O ProfHistória, que conduz ao título de Mestre em Ensino de História, é um curso presencial, com oferta simultânea nacional, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Saiba mais em no site.

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Veja Também

Comentários