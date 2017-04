Mesmo com operação policial, três ônibus são incendiados em Fortaleza

Após a onda de ataques a veículos de transporte coletivo de Fortaleza durante a tarde e a noite de ontem (19), mais três ônibus foram incendiados hoje (20) pela manhã. Segundo o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus), as ocorrências foram nos bairros Vila Velha, Padre Andrade e Mucuripe. Os veículos foram totalmente queimados, mas ninguém se feriu.

Os novos ataques ocorrem mesmo com a operação anunciada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de monitorar as principais linhas e vias da cidade com veículos e aeronaves da Polícia Militar.

A população que depende do transporte público para se deslocar ficou apreensiva sem saber se os ônibus circulariam normalmente hoje. “Eu planejei ir hoje para a faculdade quando ouvi as notícias dos novos ataques. Comentei com a minha mãe e ela pediu para eu não sair. Coisa de mãe a gente sempre confia”, conta o estudante Ítalo Bernardo.

Ontem (19), pelo menos 12 ônibus foram incendiados durante a tarde em Fortaleza e seis na região metropolitana. Seis pessoas foram presas suspeitas de participarem dos ataques. Ainda ontem, algumas empresas recolheram os veículos nas garagens até o fim da noite, quando a Secretaria de Segurança Pública anunciou o esquema para garantir o serviço. Hoje, a orientação do Sindiônibus é de que as empresas mantenham a circulação das linhas normalmente.

