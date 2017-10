Mesmo com frente fria, feriadão de Finados deve ter congestionamentos em SP

O feriadão do dia de Finados deve ter temperaturas mais baixas, chuva no final de semana e movimento um pouco menor nas estradas paulistas em relação à folga do Dia de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo assim, quem viajar ao litoral ou interior do Estado deve enfrentar congestionamentos - e algumas brechas de sol e elevação das temperaturas.

Tempo

A partir do final da tarde desta terça-feira, 31, fortes ventos que atingem principalmente o litoral anunciam a chegada de uma frente fria. As temperaturas devem cair a partir da madrugada desta quarta, 1º, com mínima de 14º C e máxima de 20º C previstas para São Paulo. Pancadas de chuva atingem grande parte do Estado até o final do dia da véspera do feriado.

Já na quinta e na sexta-feira, 2 e 3, os meteorologistas preveem pequena elevação da temperatura (até 28º C de máxima) e períodos mais prolongados de sol. Na noite de sexta, é grande a possibilidade de chuva que vai trazer uma nova frente fria. O sábado e o domingo têm previsão de pancadas de chuva e possíveis temporais, com temperaturas máximas em torno de 25º na maioria das regiões.

Estradas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo prevê que cerca de 1,7 milhão de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do Estado - um pouco abaixo do movimento do feriado de Nossa Senhora Aparecida, quando mais de 2 milhões de veículos saíram da cidade.

Os horários de maior movimento de saída devem ser das 14h às 22h da quarta e da quinta-feira. No feriado e na sexta-feira, o rodízio municipal de veículos e caminhões estará suspenso em São Paulo. Já as zonas de restrição a caminhões e fretados estarão liberadas na quinta e mantidas na sexta-feira, conforme a CET.

Anchieta-Imigrantes. Entre quarta e quinta, de 250 mil a 360 mil veículos devem usar o Sistema Anchieta-Imigrantes para descer a serra em direção ao litoral paulista, segundo a concessionária Ecovias. No feriadão anterior, foram cerca de 380 mil.

A Operação Descida começa às 14 horas desta quarta e deve ser mantida até a 1 hora da manhã de quinta. Depois, é repetida das 7 às 15 horas da quinta-feira de feriado. Durante esses horários, todas as quatro faixas da Rodovia Anchieta ficam no sentido litoral, enquanto a Imigrantes mantém três faixas em cada direção.