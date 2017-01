Mesmo com decisão judicial, Doria mantém lançamento de programa nas marginais

Mesmo com a decisão judicial de barrar o aumento do limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), mantém para esta terça-feira, 24, o lançamento do programa que prevê elevar os limites das pistas locais de 50 km/h para 60km/h, das centrais de 60 km/h para 70 km/h e das expressas de 70 km/h para 90 km/h.

Na agenda de Doria divulgada pela assessoria de imprensa, está programada às 11h a apresentação do programa Marginal Segura, que prevê o aumento dos limites, e dos Veículos Anjos, projeto fruto do acordo feito com a Mitsubishi para o fornecimento de uma frota de 10 veículos destinados aos serviços de manutenção e trânsito nas marginais.

O prefeito tenta na Justiça garantir o aumento das velocidades. O tucano recorreu nesta segunda-feira, 23, ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra decisão liminar da 4ª Vara da Fazenda Pública da capital que barrou o aumento nas marginais.

No programa a ser lançado nesta terça, além do aumento das velocidades, estão previstas campanhas educativas com os motoristas para diminuir o índice de acidentes. O ex-campeão da Fórmula 1 e Fórmula Indy Emerson Fittipaldi faz parte da campanha publicitária para divulgar o programa.

