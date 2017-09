Mesmo com baixa umidade, 7 de Setembro deve reunir milhares em Brasília

Nem o calor intenso e a baixa umidade do ar em Brasília devem afastar o público do tradicional desfile de 7 de Setembro, em comemoração aos 195 anos da independência do Brasil. A estrutura montada na Esplanada dos Ministérios está preparada para receber um público entre 25 mil e 30 mil pessoas.

O desfile começa às 9h e quem for ao evento poderá conferir a passagem de militares, estudantes, viaturas e aeronaves, além de assistir à apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

Este ano, o tema do evento é “Viva sua Independência”. O desfile contará com cerca de 4,2 mil participantes, entre civis e militares. O presidente Michel Temer assiste ao desfile acompanhado de ministros.

O valor do contrato feito por pregão eletrônico para montagem da estrutura é de R$ 787.500,00. No ano passado foram gastos R$ 1.100.000,00.

Desfile

Este ano, a tradicional tocha do Fogo Simbólico será conduzida pelo atleta e medalhista olímpico Vicente Lenílson. Em competições de atletismo, ele conquistou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 e ouro no Jogos Pan-americanos de 2007.

O evento será aberto com o desfile cívico-escolar, em que alunos de escolas públicas do Distrito Federal farão uma homenagem aos quatro elementos da natureza, ar, água, terra e fogo.

Em seguida, começará o desfile cívico-militar, com integrantes das Forças Armadas e outras instituições militares. Durante mais de uma hora, o público poderá ver a passagem da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, tropas a pé e motorizadas, integrantes da Academia Militar da Agulhas Negras, da Força Nacional de Segurança, grupamentos femininos da Força Aérea Brasileira, do Exército e da Marinha, entre outros. Haverá também veículos como blindados, viaturas, além da cavalaria.

Um dos momentos mais esperados pelo público é a passagem da pirâmide humana, do Batalhão de Polícia do Exército. Este ano, novamente, os 47 militares marcarão presença se equilibrando em uma estrutura metálica sobre uma moto. A equipe da pirâmide humana quebrou o recorde mundial dessa atividade, que foi registrado no Guiness Book, o livro dos recordes.

Enquanto o desfile avança pela Esplanada, algumas aeronaves da Força Aérea Brasileira vão cruzar o céu, como o caça F-5M, usado principalmente para a defesa de áreas estratégicas do país, e o KC-130 M, conhecido com Hércules, que transporta militares e atua em missões como o combate a incêndios e lançamento de paraquedista.

Esquadrilha da Fumaça

O desfile será encerrado com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. As aeronaves Super Tucanos, nas cores da Bandeira brasileira, farão as acrobacias aéreas que encantam crianças e adultos. Criada oficialmente em 1952, a Esquadrilha da Fumaça já fez mais 3,7 mil demonstrações no Brasil e no exterior.

Previsão do tempo

No 7 de Setembro, o Distrito Federal terá umidade variando entre 70% e 20%. Com isso, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que Brasília esteja em estado de atenção (umidade entre 30% e 21%) ou de alerta (entre 20% e 12%) durante o Desfile da Independência.

A Defesa Civil recomenda que o público beba água, se proteja do sol com chapéus e bonés e use protetor solar.

Trânsito

Haverá interdições no trânsito na Esplanada. A partir das 22h desta quarta-feira (6), as vias S1, na altura da Catedral, e N1, na altura do acesso pela L4 norte, estarão fechadas. A liberação das vias ocorrerá no início da tarde de quinta-feira (7) e estará condicionada à desocupação total das vias pelos pedestres.

Grito dos Excluídos

Como ocorre tradicionalmente no 7 de Setembro, além do desfile a Esplanada dos Ministérios será o local onde organizações da sociedade civil se mobilizarão no 23º Grito dos Excluídos. Este ano, o lema é “Por direitos e democracia, a luta é todo dia” e o tema “Vida em primeiro lugar”. A concentração será em frente ao Museu da República, do lado aposto ao desfile cívico-militar.

