Mesa Diretora da Assembleia cria a Medalha de Mérito Educador Especial

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (4), a Resolução 43/2017, da Mesa Diretora que cria a Medalha de Mérito Educador Especial, destinada a homenagear profissionais da área que tenham prestado relevante serviços à Educação Especial no Estado. A proposição da honraria é do deputado Maurício Picarelli (PSDB).

De acordo com a proposta cada deputado poderá fazer duas indicações por sessão legislativa. Na hipótese do homenageado já ter falecido, a condecoração será entregue ao cônjuge, companheiro ou companheira, descendente, ascendente ou pessoa indicada pela família.



A medalha será entregue na semana do Dia do Educador Especial, que é comemorado no dia 23 de agosto.Na hipótese do homenageado já ter falecido, a condecoração será entregue ao cônjuge, companheiro ou companheira, descendente, ascendente ou pessoa indicada pela família. Cada membro do Legisltivo Estadual poderá indicar até dois educadores para receber a honraria.

De acordo com o deputado, percebe-se que na caminhada de uma educação para todos e sem exclusão, é fundamental que o educador especial tenha seu papel definido e valorizado para que assim esteja consciente da sua prática pedagógica."O professor em educação especial tem papel decisivo e de imensa responsabilidade nesse processo. Ele exercerá seu papel, fundamental, para assegurar a educação inclusiva", esclareceu Picarelli.

Veja Também

Comentários