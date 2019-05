Mesa Brasil arrecada mais de 110 quilos de alimentos

Em Campo Grande são 84 entidades sociais atendidas no programa - Divulgação

O Programa Mesa Brasil Sesc, com a contribuição dos seus doadores, arrecadou no mês de março 110.209 quilos de alimentos nas cidades de Campo Grande e Dourados. As doações beneficiaram 25.545 pessoas, com a doação de alimentos e produtos de higiene pessoal distribuídos por 42 doadores, em sua maioria empresários do comércio.

Em Campo Grande são 84 entidades sociais atendidas no programa, que recebem doações semanais, alcançando aproximadamente 15 mil pessoas. Em Dourados, as doações são distribuídas à 41 entidades, contribuindo com o atendimento de mais de 12 mil pessoas.

“O Mesa Brasil atua em prol da redução de desperdício de alimentos e combate à fome, além de promover ações educativas junto aos parceiros e entidades sociais”, comenta a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

As instituições cadastradas prestam assistência para indivíduos em vulnerabilidade social: hospitais, creches, escolinhas infantis, projetos de complementação escolar de apoio sócio educativo, lar de idosos, casas de apoio a população de rua, atendimentos para pessoas com necessidades especiais, cursos de capacitação profissional para geração de renda, apoio multidisciplinar para famílias em risco social, centros de recuperação para dependentes químicos, entre outros.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3311-4300.