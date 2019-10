Mês do servidor tem descontos de até 40% no comércio e sorteio de prêmios na Feira Central

Na Capital, ainda está acertado sorteio de prêmios exclusivos para funcionários públicos que consumirem na Feira Central - Foto: Divulgação

Outubro é o mês do servidor. E para comemorar a data celebrada no dia 28, o Governo do Estado lançou calendário de atividades exclusivas para o funcionalismo público.

Entre os benefícios anunciados nesta segunda-feira (14) está o convênio com comércio de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul, que prevê descontos em centenas de lojas.

Na Capital, ainda está acertado sorteio de prêmios exclusivos para funcionários públicos que consumirem na Feira Central.

Os descontos chegam a 40% em empresas conveniadas à Associação Comercial e Industrial da Capital (ACICG), Federação das Câmara de Dirigentes Lojistas de MS (FCDL), Feira Central e Camelódromo.

O servidor que quiser conferir os descontos, atualizados diariamente, deve entrar no site www.cdlmaisms.com.br , cadastrar a matrícula funcional e imprimir os vouchers nas empresas parceiras.

Já o funcionário que quiser participar do sorteio de prêmios na Feira Central deve consumir nos restaurantes e boxes a partir desta semana. Cada conta paga vale um número para premiação em 30 de outubro.

Diversos produtos como batedeiras e liquidificadores serão sorteados no show da cantora Ana Flávia, dentro do projeto Quarta Cultural, que tem parceria da Fundação de Cultura do Estado (FCMS).

“Essa novidade é patrocínio da Feira Central para os servidores. É nosso diferencial esse ano. Além do desconto no consumo vai ter o sorteio no dia 30”, falou a presidente da Feira, Alvira Appel.

Está é a quinta vez consecutiva que o Estado firma convênio para oferta de descontos exclusivos para o servidor público no comércio.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a ação beneficia milhares de funcionários públicos. “O servidor é consumidor e mais um ano dessa parceria mostra a credibilidade dessa ação junto ao comércio”, avaliou.

“Ação do Governo do Estado que tem a sensibilidade de fazer girar a economia de Mato Grosso do Sul”, defendeu o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

Secretário especial do Governo, Carlos Alberto de Assis observou que a campanha de consumo valoriza o salário do funcionalismo e “tem resultados importantes para o servidor e para o comércio”.

O secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, lembrou que o calendário de atividades ainda prevê shows musicais, entre eles o da banda Sambô, e palestras de educação financeira.

Ainda participaram do anúncio do calendário nesta tarde o secretário estadual Eduardo Riedel (Governo Gestão Estratégica), o secretário municipal de Campo Grande Antônio Lacerda (Governo) e o deputado estadual Felipe Orro.

Renato Paniago, diretor da ACICG; Inês Santiago, presidente da FCDL; e Francisco José Pereira, presidente da Associação dos Vendedores Autônomos do Camelódromo também estiveram presentes.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro