Mês da Mulher é encerrado com aula de ginástica e curso de maquiagem na OAB/MS

Março teve uma programação extensa para a mulher advogada. Durante todo o mês, dedicado à mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAb/MS), junto de suas comissões e em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), realizaram diversas atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher.

Tivemos palestras, encontros culturais, corridas e caminhadas e nesta quarta-feira (29), um “Aulão” de ginástica marcou o encerramento das atividades.

Segundo o presidente da Seccional, Mansour Elias Karmouche, o mês de março foi totalmente dedicado a elas. “É muito importante esse tipo de evento que valorize a saúde e o bem-estar delas, o que é fundamental, pois nos dá tranquilidade para exercer as atividades profissionais e demais afazeres do dia a dia”.

Para a vice-presidente da CAAMS, Herthe Leal Villela Martins Rodrigues Brito, o mês foi intenso e oportunizou diversos debates às mulheres. “A mulher tem um papel fundamental na sociedade e toda essa programação ao longo do mês foi uma forma valorização”.

O mesmo pensa a secretária-geral adjunta da CAAMS, Dora Waldow. “Tivemos um mês de programação fantástica voltada para nós mulheres. Foram eventos que valorizaram a mulher advogada”, disse.

A Comissão da Mulher Advogada (CMA) e as mulheres da Comissão da Jovem Advocacia (CJA) foram as responsáveis pela integração das mulheres advogadas nos eventos do mês.

Logo após a atividade fitness, equipes da MAC deram uma aula de maquiagem às advogadas presentes. Vale ressaltar também, que houve entrega de brindes e sorteios para encerrar as programações.

