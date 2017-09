Merkel quer abordar suspensão da adesão da Turquia a UE em outubro

A chanceler alemã Angela Merkel pretende discutir a suspensão das negociações de adesão da Turquia à União Européia (UE) em outubro, durante uma cúpula com seus homólogos europeus, informou hoje (4) o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert. A informação é da agência DPA.

O anúncio ocorre apenas um dia após o principal rival de Merkel nas eleições gerais de 24 de setembro, o social-democrata Martin Schulz, ter dito durante um debate televisionado com a chanceler que, se eleito, trabalharia para encerrar as negociações com Ancara para entrar na UE.

"Se eu fosse chanceler, eu interromperia as negociações. Se haveria uma maioria de apoio[na UE] para tal, teríamos que ver, mas pelo menos temos que lutar por isso", disse Schulz, numa mudança da política tradicional que defendia o seu Partido Social Democrata (SPD).

"Devemos falar sobre isso com nossos parceiros europeus", acrescentou Schulz, que foi presidente do Parlamento Europeu.

A suspensão das negociações com a Turquia deve ser aprovada por unanimidade pelos 28 membros do bloco europeu. A próxima cúpula europeia terá lugar nos dias 19 e 20 de outubro, em Bruxelas, quase um mês depois que a Alemanha já ter decidido quem será o próximo chanceler.

