Merkel pede que Tunísia receba mais pessoas que não obtenham asilo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu que a Tunísia receba de volta mais de seus cidadãos que não conseguirem garantir asilo, no mais recente esforço de Berlim para reduzir o número de imigrantes sem documentos no país. "Nós temos de dizer a alguém que não se compromete com a saída voluntária que nós precisamos fazer isso involuntariamente", afirmou ela em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro tunisiano, Youssef Chahed.

Chahed disse, porém, que a maioria dos tunisianos que deixa a Alemanha devem fazer isso voluntariamente. "Nós temos ressaltado que é importante obter informações sobre esses tunisianos que não têm o direito a ficar na Alemanha e que, se eles foram realmente tunisianos, devem retornar principalmente voluntariamente", afirmou o premiê.

Merkel apresentou um plano na semana passada para acelerar as deportações, estabelecendo centros para isso operados pelo governo federal. O sucesso da iniciativa, porém, dependerá da melhor cooperação com os países de origem dos imigrantes. "Nós precisamos fazer isso mais rápido e estamos conversando sobre como podemos tornar o processo mais suave", comentou a chanceler. Fonte: Dow Jones Newswires.

