Merkel pede aliança estrangeira pela luta contra aquecimento global

ECONOMIA reforma trabalhista vai melhorar competitividade do Brasil, diz dono da Riachuelo

ESPORTE Marrocos elimina Costa do Marfim e vai à Copa de 2018; Tunísia também se garante

POLÍTICA Aécio não está fora do páreo, diz presidente reeleito do PSDB-MG

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados