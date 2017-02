Merkel faz apelo aos Estados Unidos por apoio ao multilateralismo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fez um apelo aos Estados Unidos neste sábado para dar apoio e impulsionar organizações multilaterais como a União Europeia, as Nações Unidas e a Organização da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan), cujo comprometimento o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou ser "inabalável".

Merkel afirmou a Pence e outros líderes mundiais, diplomatas e autoridades de Defesa na Conferência de Segurança de Munique que "agir conjuntamente fortalece a todos".

Seus comentários chegam em meio a dúvidas sobre a abordagem do governo do presidente Donald Trump em relação às relações internacionais e seu pouco interesse em trabalhar em fóruns multilaterais.

"Seremos capazes de continuar trabalhando juntos ou iremos voltar a agir individualmente?", questionou Merkel. "Eu confio em nós, e espero que consigamos encontrar posições comuns sobre isto. Vamos tornar o mundo melhor juntos e as coisas ficarão melhores para todos nós."

Merkel admitiu que há espaço para melhorias em instituições multilaterais, afirmando que, em alguns casos, elas não são eficientes o suficiente.

"Estou fortemente convencida de que é necessário lutar por nossas estruturas multilaterais comuns, mas precisamos melhorá-las em muitos casos", disse.

Em seus comentários, o vice-presidente norte-americano procurou acalmar preocupações de seus aliados da Otan, que se ressentem da declaração de Trump afirmando que a Otan era "obsoleta".

"Eu trago uma garantia: os EUA apoiam fortemente a Otan e serão inabaláveis em seu comprometimento com a aliança transatlântica", disse. "Suas batalhas são nossas batalhas. Seu sucesso é nosso sucesso. No fim das contas, caminhamos para o futuro juntos."

O vice, no entanto, reiterou o pedido dos EUA para que os aliados europeus elevem seus gastos militares para ao menos 2,0% de seu Produto Interno Bruto (PIB).

"A defesa da Europa requer o comprometimento de vocês assim como o nosso", disse. Fonte: Associated Press.

