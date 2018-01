O SPD ainda precisa da aprovação de todo o partido para começarem as negociações efetivas e depois terão de votar em qualquer acordo que for fechado com o bloco conservador de Merkel - Foto: Jovem Pan Online

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, destacou a necessidade de um "novo despertar" para a Europa e afirmou estar confiante de que a formação de um novo governo no país será capaz de chegar a um acordo com a França sobre o futuro da zona do euro, que envolve reformas encabeçadas pelo presidente do país, Emmanuel Macron.

Mais cedo, líderes do bloco conservador, de Merkel, fecharam um acordo preliminar com o Partido Social-Democrata (SPD, pela sigla em alemão), de centro-esquerda, para seguir adiante com negociações para a formação de um governo de coalizão.

A chanceler disse estar "otimista" sobre a possibilidade real de formar um novo governo de coalizão com os sociais-democratas, após fechar o acordo sobre as diretrizes.

O SPD ainda precisa da aprovação de todo o partido para começarem as negociações efetivas e depois terão de votar em qualquer acordo que for fechado com o bloco conservador de Merkel.