Merkel diz que nova relação entre UE e Reino Unido deve ser negociada depois

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta quarta-feira que as negociações sobre os termos da lamentável decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia (UE) devem ser concluídas antes que as negociações sobre as relações futuras comecem.

"Nós, a Alemanha, mas também os outros parceiros do Reino Unido na União Europeia não desejamos este dia chegasse porque estamos perdendo um Estado-membro forte e importante", disse Merkel.

"Sabemos que há ligações estreitas entre o Reino Unido e a União Europeia e, claro, também a Alemanha, que resultam em 44 anos de adesão", disse a líder alemã.

"Durante as negociações, primeiro temos que esclarecer como desatar essas ligações de forma ordenada. E só então - mas espero que em breve - podemos abordar questões sobre nossas relações futuras".

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, acionou formalmente hoje a intenção do país de deixar a UE, dando início a uma janela de dois anos para negociações de saída do país do bloco. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários