Merkel diz que estabilidade na Alemanha é essencial em negociação de coalizão

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que o seu bloco conservador está disposto a iniciar negociações para construir um "governo estável" com os social-democratas. "Estamos prontos para conversar com eles de forma séria, comprometida e honesta e, obviamente, com a intenção de sucesso também", disse Merkel a repórteres, após uma reunião com os líderes de seu partido.

As conversas entre o bloco conservador de Merkel e dois partidos menores para formar uma coalizão previamente não testada não conseguiram êxito há uma semana. O Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão), atual parceiro do governo de Merkel, se recusou inicialmente a considerar outra "grande coalizão", após o candidato social-democrata Martin Schulz ter ficado em segundo lugar na eleição geral deste ano. No entanto, após um apelo do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, o SPD reverteu o curso na sexta-feira e se disse aberto a negociar.

Merkel disse que seu bloco conservador estava "preparado para assumir a responsabilidade" para governar novamente, embora tenha reconhecido que será necessário um compromisso para formar uma nova aliança com o SPD. "Para nós, é importante que possamos alcançar a estabilidade para o nosso país. Somos a base dessa estabilidade", afirmou.

A chanceler comentou, ainda, que, está diante de problemas na Alemanha e na Europa, como a tarefa de integrar centenas de milhares de migrantes, mas ressaltou que "em relação aos conflitos no Oriente Médio, à situação na Rússia e à situação nos EUA, o governo precisa ser capaz de agir". Fonte: Associated Press.