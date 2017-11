Merkel diz ainda estar otimista sobre a formação de novo governo na Alemanha

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que continua otimista sobre as chances de conseguir unir partidos com diferenças para a formação do próximo governo no país. As declarações são dadas após duas semanas de diálogo que produziram pouco progresso visível.

A eleição de 24 de setembro deixou Merkel com a missão de tentar formar uma coalizão que una o bloco conservador dela, o Partido Democratas Livres, uma sigla favorável aos negócios, e o Partido Verde, posicionado mais à esquerda no espectro político. Nas últimas duas semanas, negociadores têm tentado encontrar uma base comum em questões como imigração, proteção ao clima e agricultura.

Merkel disse nesta sexta-feira que ainda há diálogos "difíceis" pela frente. "Mas eu ainda acredito que nós podemos chegar a um consenso se fizermos um esforço e de uma maneira que permita a cada parceiro enfatizar sua identidade e que surja algo bom para todo o país", argumentou. Fonte: Associated Press.