Merkel diz a Putin que existem "diferenças fundamentais" sobre Ucrânia

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta terça-feira que restam "diferenças fundamentais" entre a Rússia e os países ocidentais em relação a como resolver o conflito na Ucrânia.

"Temos opiniões diferentes sobre a causa do conflito", disse a alemã em uma coletiva conjunta após o encontro, acrescentando que seu país acredita na legitimidade democrática do governo ucraniano.

O dirigente russo, por sua vez, ressaltou a importância da reunião para estreitar os laços e aproveitar para discutir questões geopolíticas como a Ucrânia e a Síria. Putin também negou que a Rússia tenha interferido nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Ele descartou as acusações como "simples rumores" usados na disputa política interna do país.

É a primeira vez em dois anos que Merkel viaja ao país. Ambas as nações estão coma as relações estranhadas desde que a União Europeia impôs sanções econômicas a Moscou por sua participação no conflito ucraniano.

Merkel ressaltou que a conversa foi construtiva e que também pediu a Putin que ajude a proteger os direitos dos homossexuais na Chechênia, após relatos de que eles estavam sendo perseguidos na região.

"Pedi ao presidente Putin que use sua influência para proteger os direitos dessas minorias", afirmou a chanceler. Fonte: Associated Press.

