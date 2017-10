Merkel apoia coalizão alemã entre Partido Verde e os Democratas Livres

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está pressionando por uma coalizão com o Partido Democrático Livre e o Partido Verde, dizendo que é o mais adequado para governar o país.

Em um discurso neste sábado em Dresde, Merkel disse que mantém conversas com o Partido Demorático Livre, de direita, e o de esquerda Partido Verde e depois apresentará uma proposta de coalizão ao seu partido, o União Democrata Cristã.

O bloco conservador de Merkel ganhou as eleições de 24 de setembro com 33% dos votos.

Fonte: Associated Press

