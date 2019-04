Merkel afirma a aliados que pode apoiar mais prazo para Brexit, diz agência

A agência de notícias dpa informou que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse a parlamentares aliados que é possível apoiar um atraso na saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.

Merkel se reuniu por uma hora com a premiê britânica, Theresa May, em Berlim, nesta terça-feira, um dia antes de que os líderes da UE decidam sobre o pedido de Londres por nova extensão no prazo da saída. A data atual prevista é 12 de abril, mas May pediu adiamento até 30 de junho.

A dpa informou, a partir de fontes presentes no encontro, que Merkel disse a aliados que um atraso até o fim do ano ou o início de 2020 seria possível. A chanceler disse que o Reino Unido nesse caso teria de participar da eleição do Parlamento Europeu, a menos que deixasse o bloco até 22 de maio. Fonte: Associated Press.