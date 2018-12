Mercosul se reúne em Brasília na busca por fechar acordo com UE

Os ministros das Relações Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se reunirão a partir de amanhã (6) em Brasília em busca de um denominador comum que permita concluir ainda este ano o acordo comercial negociado entre o Mercosul e a União Europeia (UE). No encontro, eles vão analisar o resultado da última rodada de negociações entre ambas as partes, realizada entre 12 e 20 de novembro em Bruxelas e que, como as anteriores, terminou sem grandes progressos.

A reunião também servirá para diminuir dúvidas geradas por afirmações do presidente da França, Emmanuel Macron, que condicionou os avanços entre Mercosul e União Europeia ao comprometimento do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao Acordo de Paris que define uma série de ações para conter o aquecimento global.

Segundo Macron, a França não será favorável à assinatura de "acordos comerciais amplos" com países que se opõem ao Acordo de Paris.

As negociações entre o Mercosul e a UE continuam travadas por diferenças nos setores agropecuário, automotriz e lácteo, e questões de acesso a mercados, entre outros pontos.

Ambos os blocos discutem um acordo comercial desde 2000, quando começaram formalmente negociações técnicas que se arrastaram sem sucesso desde então, apesar da "vontade política" alegada pelas partes durante todo o processo.

*Com informações da EFE