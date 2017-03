Mercosul convoca reunião de emergência para discutir situação da Venezuela

A Argentina, que ocupa a presidência rotativa do Mercosul, convocou os chanceleres do bloco regional para uma reunião de urgência neste sábado (1º), com o objetivo de discutir a “grave situação institucional” da Venezuela.



Vários países manifestaram preocupação com a decisão do Supremo Tribunal venezuelano de assumir as funções do Parlamento, onde a oposição é maioria. O alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pediu neste sexta-feira (31) que a Justiça venezuelana reconsidere essa decisão.

