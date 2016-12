Mercedes-Benz do Brasil constrói árvore de natal com 342 caminhões

A fim de homenagear quem vive na estrada pelo Brasil afora, a Mercedes-Benz resolveu ressaltar o orgulho dos motoristas, valorizando a sua capacidade de fazer coisas grandiosas, como o trabalho que realizam diariamente ao longo do ano.

Com 342 caminhões Mercedes-Benz, foi construída a maior árvore de Natal do mundo, o que, aliás, já foi certificado pelo Guinness World Records.

Os caminhões foram manobrados de forma a criar a figura de uma árvore de mais de 150 metros, cujas imagens foram captadas por um drone. Fios de LED ajudaram a proporcionar o efeito capturado pelas lentes de diversas câmeras, inclusive uma colocada em um drone.

Com essa árvore de Natal, a Mercedes-Benz busca valorizar o trabalho e a importância dos profissionais das estradas, que têm papel essencial, em todos os dias do ano, na movimentação de cargas, assim como no progresso do Brasil.

Uma ação que encerra, de forma emocional e fraternal, as comemorações dos 60 anos da Mercedes-Benz do Brasil.

