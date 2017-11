Mercado Livre terá a maior Black Friday de sua história

A Black Friday deste ano também contará com um serviço de logística diferenciado. - Divulgação

O Mercado Livre se prepara para a maior Black Friday de sua história. No próximo dia 24 (sexta-feira), o marketplace terá mais de 500 lojistas participantes da campanha, um aumento de 38% em relação a 2016. Também em número de ofertas, a edição deste ano será três vezes maior: de 10 mil em 2016 para 30 mil produtos, tais como celulares, TVs, eletrodomésticos, games, livros, calçados, roupas, brinquedos e produtos de beleza com descontos de até 80%.

Como já ocorre desde o primeiro semestre, o Mercado Livre concederá frete grátis para todas as compras acima de R$ 120 também durante a Black Friday. Outro diferencial será a participação de lojas oficiais na campanha promocional: os consumidores encontrarão produtos de grandes varejistas como Fast Shop, Ricardo Eletro, Casas Bahia, Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Dell, Acer, O Boticário, New Balance, Mobly, Adidas, Brastemp, Connect Parts e Pneustore.

Serviço fulfillment

A Black Friday deste ano também contará com um serviço de logística diferenciado. Lançado há três meses, o modelo fulfillment permite ao Mercado Livre realizar toda a gestão do armazenamento, da embalagem e da entrega de produtos dos diversos vendedores de sua plataforma, de forma integrada.

A iniciativa garantirá uma experiência de compra e venda ainda melhor para os clientes, uma vez que o produto chegará mais rápido e embalado dentro de um padrão de qualidade pré-estabelecido pela empresa.

“A Black Friday do Mercado Livre terá ofertas imperdíveis. É o momento para que os consumidores aproveitem para fazer suas compras ou mesmo antecipar os presentes de Natal, contando com condições especiais e com a experiência de compra proporcionada pelo Mercado Livre, que é o maior marketplace da América Latina, nos serviços de vendas e entregas”, declara Cristina Farjallat, Diretora de Marketplace do Mercado Livre.

Este será o quarto ano que a companhia participa da campanha. Em 2016, o Mercado Livre registrou um crescimento de 120% nas vendas na Black Friday. Para este ano, a estimativa é dobrar este índice. Os itens mais vendidos no ano passado foram das categorias Celulares e Smartphones, Eletrônicos e Eletrodomésticos.