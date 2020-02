Mercado do boi gordo em alta em todas as praças pecuárias brasileiras

Na média de todas as regiões pesquisadas, a arroba subiu 0,8% - Divulgação

A cotação da arroba do boi gordo subiu na última segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Essa foi a terceira valorização seguida e, apesar de altas singelas, o movimento indica que o viés do mercado mudou.

A arroba do boi gordo ficou cotada em R$ 193,00, bruto, R$ 192,50, com o desconto do Senar e em R$ 190,00, livre de impostos (Senar + Funrural), considerando o preço à vista. Há negócios até R$ 5,00/@ acima da referência.



Tipicamente um dia com um volume reduzido de negócios, o mercado do boi desta segunda-feira foi agitado, reflexo do fechamento do mercado da última semana, quando o movimento de alta ganhou força.



Das 32 praças pesquisadas a cotação do boi subiu em dezenove. No restante, o preço ficou estável. Na média de todas as regiões pesquisadas, a arroba subiu 0,8% na comparação dia a dia.