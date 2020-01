Mercado do boi gordo continua pressionado em várias praças

Da Redação, com informações da Scot Consultoria/Acrissul

Arroba está cotada em R$ 199,00, à vista e livre de Funrural - Divulgação

Em São Paulo, o preço do boi gordo cedeu na última sexta-feira (10/1), após a estabilidade registrada desde o dia 12 de dezembro de 2019. Segundo levantamento da Scot Consultoria, a retração foi 0,5% na comparação dia a dia. A arroba está cotada em R$ 199,00, à vista e livre de Funrural.

Vale destacar que houve ofertas de compra de até R$ 5,00 abaixo dessa referência, mas com volume mínimo de negócios. Apesar das escalas de abates curtas, e o volume de oferta de animais terminados ainda reduzido, em virtude de parte dos pecuaristas ainda estarem fora dos negócios após as festividades de final do ano, o lento escoamento da carne bovina explica esse cenário de pressão por parte das indústrias.