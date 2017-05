A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas para diversas áreas de atuação, entre elas, contador e coletor de lixo. As ofertas são para a Capital e interior. Confira as informações com Magna Mello.

