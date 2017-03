Campo Grande recebe palestra gratuita para mulheres

Campo Grande receberá palestra gratuita sobre a presença feminina no mercado de trabalho, com foco no setor de seguros, organizada pela Escola Nacional de Seguros. O evento acontecerá no dia 29 de março, amanhã, quarta-feira, e será comemorativo ao Mês da Mulher.

Para Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino Técnico da Escola, a temática sobre o papel e a condição das mulheres na sociedade ocupa espaço cada vez maior nos meios de comunicação e fóruns de discussões. “Há seis anos, promovemos os debates com o intuito de contribuir para o avanço das mulheres no mercado de seguros. Além de fomentar a discussão sobre os desafios enfrentados por elas e as desigualdades de gêneros, buscamos compartilhar dicas que ajudem a desenvolver a motivação, a qualificação contínua e a autoconfiança, entre outras questões“, afirma ela.

Em Campo Grande, a palestra será ministrada pela professora da Escola Nacional de Seguros, Andressa Pugliessi. No total, são mais de 20 palestras em cidades como Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os eventos se baseiam no Estudo Mulheres no Mercado de Seguros, desenvolvido por Maria Helena Monteiro e o consultor Francisco Galiza. A pesquisa analisa os desafios profissionais que as mulheres enfrentam neste segmento. Entre os dados da pesquisa, estão:

As mulheres respondem, hoje, por 56,3% da mão de obra no mercado de seguros, contra 49% no ano 2000. No entanto, homens, embora minoria, ficam com sete de cada 10 cargos executivos nas empresas seguradoras. De todos os funcionários masculinos de uma seguradora, 4,7% se tornam executivos. Na ala feminina, essa proporção cai para 1,4%. Isto é, a probabilidade de um homem se tornar executivo da empresa é quase 3,5 vezes maior que a de uma mulher.

A diferença é ainda mais gritante ao se considerar a remuneração da mão de obra feminina neste mercado. Em uma amostra com 18 empresas seguradoras (que representam de 85% a 90% do total de funcionários do setor), o salário médio é de R$ 4.520/mês. Os homens recebem R$ 5.371, em média, contra R$ 3.858 mil para mulheres. Dessa forma, o salário médio das mulheres corresponde a 72% da remuneração dos homens.

Palestra: “Mulheres no mercado de seguros” em Campo Grande

Local: La Riviera Buffet e Eventos

Endereço: Rua Pedro Celestino, 2363 – Centro

Horário: 19h30 às 20h30

