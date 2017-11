Mensagem de enviado da China teve pouco efeito sobre Kim Jong Un, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter nesta quinta-feira que as gestões do governo chinês para convencer a Coreia do Norte a mudar de rumo em relação a seu programa nuclear e de mísseis surtiu pouco efeito. Na mensagem, Trump ainda se referiu ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, como "Homenzinho do Foguete".

"O enviado chinês, que acaba de retornar da Coreia do Norte, parece não ter tido nenhum impacto sobre o Homenzinho do Foguete", afirmou Trump na mensagem. "É difícil acreditar que seu povo e os militares aguentem viver em condições tão horríveis. A Rússia e a China condenaram o lançamento do míssil norte-coreano, nesta semana."