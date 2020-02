Mensagem ao Legislativo destaca cumprimento de metas e ações nas sete regiões da cidade

O prefeito Marquinhos Trad participou na manhã desta segunda-feira (3) da sessão solene de abertura da 4ª Sessão Legislativa - Foto: Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad participou na manhã desta segunda-feira (3) da sessão solene de abertura da 4ª Sessão Legislativa, da 10ª Legislatura da Câmara de Campo Grande. A mensagem ao Poder Legislativo destaca as atividades do exercício de 2019, ano com consideráveis avanços na Capital. “Superamos desafios e demos passos importantes para levar nosso município à posição de destaque nacional”.

As inovações tecnológicas implantadas pela Prefeitura sagraram Campo Grande campeã do prêmio “Boas Práticas na Gestão Pública”. A mensagem lembra ainda o apoio aos pequenos empreendedores, que resultou na conquista do prêmio “Sebrae Prefeito Empreendedor”. “Recebemos o selo mérito “Melhores Práticas em Habitação de Interesse Social do País” e o prêmio “Mariluce Bittar de Boas Práticas de Gestão na Assistência Social” e iniciamos 2020 em primeiro lugar entre os prefeitos de capitais do Brasil, com destaque nacional sobre o cumprimento de quase todas as metas do plano de governo, antes de concluir três anos de gestão”.

“Tudo isso só foi possível graças ao planejamento estratégico bem elaborado e trabalho desenvolvido com ética, responsabilidade, honestidade e transparência por uma equipe comprometida com o desenvolvimento de Campo Grande. “Aqui, saliento a parceria entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e reforço nosso compromisso com a população, por isso, meu gabinete está sempre de portas abertas para receber a nossa gente”.

O relatório apresenta dados e informações dos investimentos para retomada das obras paralisadas. “Garantimos investimentos e pudemos retomar, concluir e entregar à população obras paralisadas. Na educação, vamos inaugurar no Bairro Zé Pereira a oitava Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) de nossa administração. Em menos de três anos, abrimos mais de mil novas vagas para nossas crianças, inclusive no Distrito de Anhanduí, que pela primeira vez em sua história recebe uma Emei”.

Na Saúde, é lembrada a entrega de oito Unidades de Saúde, beneficiando mais de 70 mil pessoas nas sete regiões da Capital e mais duas estão previstas para este ano. Isso sem falar nas três Clínicas da Família, implementadas no Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho dentro dos padrões reconhecidos internacionalmente pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), como modelo de assistência na Atenção Primária. Com 13 novas ambulâncias, a frota do Samu foi totalmente renovada. E no maior concurso da área nos últimos 20 anos, abrimos mais de 600 vagas para reforçar o atendimento e melhorar o serviço prestado aos campo-grandenses.

“Nosso esforço tem garantido mais qualidade de vida para os moradores do Nova Lima, Jardim Anache, Jardim Botafogo, Aero Rancho, Residencial Bellinati e Oliveira, bairros que receberam asfalto novo e de qualidade. Santa Luzia, Residencial Barra da Tijuca, Rita Vieira e Nova Campo Grande serão os próximos. Recapeamos 70 quilômetros de vias como a Silveira Martins, América, Fernando Noronha, Winston Churchill, Zulmira Borba, Marquês de Herval e Jerônimo de Albuquerque. Para este ano, a meta é recuperar mais 200 quilômetros. Quem circula pela cidade à noite já percebeu, Campo Grande está mais iluminada e segura depois da instalação de 30 mil lâmpadas de led. Em breve, outras 16 mil estarão em funcionamento”, diz outro trecho da mensagem de abertura do relatório anual.

Projeto antigo, concretizado pela atual administração de Campo Grande, a revitalização do Rio Anhanduí é fundamental para o controle de enchentes na região. A intervenção vai garantir a estabilização das margens do rio, drenagem, ciclovia, urbanização e recapeamento das duas pistas da Avenida Ernesto Geisel.

Área prioritária, a Segurança foi reforçada com a capacitação de 80% do efetivo da Guarda Civil Metropolitana para uso de armamento. Com o Plano de Cargos e Carreiras da categoria, os servidores foram valorizados e sentem-se mais estimulados em seu trabalho diário.

Outro destaque no texto é a primeira etapa da obra de revitalização do centro. “Tornamos realidade um sonho de décadas ao entregar, meses antes do prazo, a primeira etapa do Programa Reviva Campo Grande. Fiação subterrânea, iluminação led, áreas de descanso, wi-fi gratuito, segurança e arborização recuperaram o principal centro comercial da cidade e deixaram a Rua 14 de Julho mais segura e atraente para comerciantes e consumidores. Hoje, é possível ver que as pessoas estão de volta à região para os passeios em família. E é só o começo, a Rui Barbosa será a próxima rua a ser revitalizada”.

Por falar em sonho, a mensagem recorda as mais de 500 unidades habitacionais no Jardim Canguru e Residencial Rui Pimentel. “A expectativa é que mais 1.500 famílias recebam as chaves do seu lar. Os sorteios dos inscritos na Agência Municipal de Habitação são realizados em praça pública, garantindo total transparência ao processo. E no Bom Retiro, o programa que une moradia digna e de qualidade e qualificação profissional já entregou 94 das 136 casas previstas, transformando a vida de famílias que saíram da Cidade de Deus”.

Na área da juventude, mais de cinco mil pessoas foram capacitadas apenas no ano de 2019, nas áreas de vendas, empreendedorismo, marketing digital, gestão financeira, línguas, informática, oratória, empregabilidade, liderança, empreendedorismo, habilidade comportamental, inteligência emocional e elaboração de currículo. Com aulões especiais, preparamos para o Enem mais de 13 mil estudantes.

“Investimos nas pessoas oferecendo centenas de cursos de capacitação nas sete regiões da capital. Bolos no pote, ovos de páscoa, bonecas de pano, manipulação de alimentos, barbeiro e cabeleireiro e são alguns exemplos de iniciativas para fortalecer a inclusão da população, especialmente de baixa renda, no mercado de trabalho”, diz a publicação.

A implantação de hortas urbanas – até o fim de 2020 serão 200 – é estratégia efetiva de incentivo à agricultura familiar e geração de empregos e renda. Com o apoio do Ônibus “Saladão”, a produção é comercializada em mercados itinerantes, levando os alimentos frescos direto da horta para a mesa do consumidor.

Outro ponto destacado é o resgate da tradição dos campo-grandenses de frequentar parques e praças ao revitalizar esses espaços públicos e oferecer atividades gratuitas em mais de 70 bairros e entregar 11 academias ao ar-livre, além de reformar 20 já existentes. “Somente em 2019, somamos 27 mil inscritos e 2 milhões de atendimentos na área de esporte e lazer. Com pista de atletismo e piscina de padrões internacionais, o Parque Ayrton Senna estará preparado para receber grandes eventos esportivos”.

Seguindo no esporte, a prefeitura municipal conseguiu movimentar a economia e o turismo da cidade com a Copa Truck, a Stock Car, os Jogos Radicais Urbanos e os Sertões, o maior rally das Américas que pela primeira vez na história largou de Campo Grande. “E não para por aí. Com a reforma do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, receberemos, em junho, a Liga das Nações de vôlei internacional”.

A mensagem encerra com a afirmação de que o ano de 2019 terminou com uma edição histórica da Cidade do Natal, que atraiu 400 mil visitantes. Roda-gigante, carrossel, brinquedos infláveis, praça de alimentação, shows musicais, paradas natalinas, city tour e cosplay de bonecos garantiram 25 dias de diversão gratuita para as famílias campo-grandenses.

“Sei que ainda há muito trabalho a ser feito e desafios a serem vencidos, mas é nítido que Campo Grande está mais forte e próspera. Com as bênçãos de Deus e o apoio da população, avançaremos ainda mais na construção de uma cidade melhor que ontem. Pronta para o amanhã!”, finaliza.