Menino que teve 90% do corpo queimado morre no Rio

O menino Bernardo, de três anos de idade, que teve 90% de seu corpo queimado, durante um incêndio em sua casa, na última segunda-feira (4), morreu na noite de ontem (5), no Hospital Municipal Pedro II, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava internado na unidade desde a madrugada do dia 4.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O incêndio foi provocado provavelmente por um curto circuito na casa. Ele estava sozinho quando o fogo começou.

A suspeita é que os pais saíram de casa, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, e deixaram a criança sozinha. Os dois foram presos pela Polícia Civil por abandono de incapaz.