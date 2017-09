Menino de 8 anos morre atingido por bala perdida em Natal

Um menino de oito anos morreu na madrugada desta segunda-feira, 25, após ser atingido por uma bala perdida, no bairro Bom Pastor, na zona Oeste de Natal. Pedro Darlan brincava na calçada de casa, na Rua da Paz, quando levou um tiro no rosto. O menino chegou a ser socorrido, mas morreu no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, na capital, poucas horas depois de ser atendido.

A bala que atingiu o garoto partiu de um veículo que entrou na Rua da Paz perseguindo uma motocicleta em alta velocidade na noite desse domingo, 24. O passageiro do carro atirou contra os ocupantes da motocicleta, alvos da emboscada.

O casal que estava na moto foi atingido. A mulher, identificada como Jucilene Clemece de Souza Cunha, de 27 anos, morreu na hora. O homem, que pilotava, também foi atingido pelos tiros, mas foi encaminhado ao PS Clóvis Sarinho. Ele ainda não foi identificado.

A Polícia Militar e agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) atenderam a ocorrência, mas não souberam detalhar o que teria causado a perseguição. Policiais militares realizaram buscas na região do homicídio, que é marcada pela violência e tráfico de drogas, mas ninguém foi preso.

