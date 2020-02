Menino de 6 anos é atingido por bala perdida em São Gonçalo, no Rio

Um menino de apenas 6 anos foi vítima de uma bala perdida na tarde deste sábado, 15, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A bala ficou alojada na costela do menino, que foi levado para o Pronto-Socorro Central do município.

Segundo a secretaria municipal de saúde de São Gonçalo, ele vai passar por uma cirurgia para a retirada do projétil.

Seu estado de saúde é estável.

A Plataforma Fogo Cruzado informou que, desde o início deste ano, sete crianças (com idade inferior a 12 anos) foram baleadas no Rio; uma delas morreu.

Somente na semana passada, duas crianças foram baleadas.

Na noite da última quinta-feira, um menino de um ano e quatro meses foi atingido por estilhaços de bala quando estava dentro de casa, no colo da mãe, em Cordovil, na zona norte.

Ele foi atendido no Hospital Getúlio Vargas e teve alta na sexta-feira. Havia uma operação da polícia na região e houve troca de tiros com supostos criminosos.

Na noite anterior, na última quarta-feira, um menino de três anos de idade foi atingido por estilhaços na cabeça, quando passava pela Linha Amarela no carro de sua família.

Ele foi atendido no Hospital de Bonsucesso e liberado.

No ano passado, segundo a Plataforma Fogo Cruzado, 24 crianças foram baleadas no Rio, das quais sete morreram.