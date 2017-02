Menino de 12 anos morre atingido por âncora de uma tonelada no Recife

Uma criança de 12 anos morreu, na tarde deste domingo, 19, depois que uma âncora de embarcação, com cerca de uma tonelada, caiu sobre ele no bairro do Bongi, na zona oeste do Recife.

Segundo peritos da Polícia Civil, o menino, identificado como Ismael Silva Magalhães, estava andando pela calçada na qual o objeto estava pendurado, de forma decorativa, na fachada de um estabelecimento comercial. A âncora se desprendeu da estrutura que a sustentava e a morte da criança aconteceu de forma imediata, de acordo com os peritos.

O proprietário do ponto comercial chegou ao local momentos após o acidente, mas foi embora antes mesmo da chegada da polícia. Familiares e amigos do garoto estão revoltados.

"Meu filho era um garoto de ouro. Estava indo na casa onde eu moro, com a madrasta dele, para pegar umas roupas da irmã caçula. E, do nada, meu filho acabada esmagado por uma âncora. Isso é muito revoltante. Como é que alguém pendura um objeto desses e não faz de forma responsável?", desabafou, em entrevista a uma rádio local na manhã desta segunda-feira, 20, Abraão Pereira Magalhães, de 54 anos, pai de Ismael.

Veja Também

Comentários