Menino atropelado será enterrado em São Paulo

O menino de 5 anos que morreu após ser atropelado durante uma perseguição policial na Zona Leste de São Paulo, será enterrado hoje (22), na capital paulista. A mãe da criança,Thayana dos Santos Silva, de 25 anos, passou por uma cirurgia e continua internada em estado grave no Hospital Santa Marcelina. Leandro dos Santos e sua mãe estavam na esquina da Rua Bela Vista do Sul, no Aricanduva, quando foram atropelados.

Segundo as informações a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP), a perseguição começou depois de um assalto a uma padaria na Rua Miguel Bastos Soares, que fica a 500 metros do local do acidente. Os criminosos, armados com pistolas, assaltaram a padaria por volta de 19h e fugiram em um carro, quando os policiais militares foram acionados e começaram a perseguição. Eles dirigiam em alta velocidade quando entraram na rua onde estavam Thayana e Leandro.

O polícial militar que dirigia a viatura perdeu o controle e atingiu um poste. Os criminosos conseguiram escapar.

Por meio de nota, a SSP informou que todas as circunstâncias estão sendo apuradas por meio de inquéritos instaurados pela Polícia Militar e também pelo 41° Distrito Policial (Vila Rica), responsável pela área. “Os policiais envolvidos receberão acompanhamento psicológico. Eles retornarão às atividades operacionais após avaliação”.