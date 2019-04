Menina queimada por vazamento de gasolina está em estado grave

A menina Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos, está em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada neste domingo (28) pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Ela teve 80% do corpo queimado após cair em uma poça de gasolina que vazou de um duto da Transpetro, no distrito de Xerém, na madrugada de sexta-feira (26).

O acidente ocorreu após um vazamento no duto provocado por ladrões de combustível. Toda a área em volta do local precisou ser evacuada, mas o combustível acabou se espalhando. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido praticado por milicianos.

O combustível que estava sendo furtado era gasolina tipo A, pura, que não é vendida diretamente ao consumidor e necessita de um esquema próprio de logística para ser processada e comercializada. As investigações estão a cargo da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do vazamento e a responsabilidades criminais pelo ocorrido.