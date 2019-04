Menina ferida em vazamento de gasolina no Rio é operada

Uma menina de 9 anos de idade, que ficou ferida depois do vazamento de gasolina em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, está sendo submetida a uma cirurgia no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna). Não há informações sobre as circunstâncias dos ferimentos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas foram encaminhadas ao hospital. Olavo Pacífico dos Santos, de 51 anos, e Antônio Martins da Silva, de 53 anos, internados depois de passarem mal com o cheiro da gasolina, apresentam quadro de saúde estável.



Mais duas pessoas também passaram mal, mas foram liberadas pelos bombeiros sem que fosse necessário transferi-las para um hospital.



O vazamento de um duto da Transpetro, subsidiária da Petrobras, foi registrado na manhã de hoje, no bairro Parque Capivari, devido a uma tentativa de furto do combustível. Moradores do entorno foram retirados do local, devido ao cheiro forte e o risco de explosão.