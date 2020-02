Memória A Crítica: Dias de inauguração na São Bento

Inauguração da SÃO BENTO DRUGSTORE, na Avenida Ceará - ARQUIVO

A rede São Bento inaugura mais uma unidade! Era esta a notícia no começo do ano 2000, quando o grupo Buainain estava no auge de sua expansão e a unidade da rede de farmácias da Avenida Ceará com Amazonas era praticamente um centro de compras (até com setor de pets, com venda de rações para animais).

A primeira farmácia é de 1948, quando o patriarca Adib Assef Buainain fundou a farmácia São Bento na esquina das ruas 14 de Julho e Marechal Cândido Mariano Rondon.

Loja da Ceará vendia até ração para cachorros

Hoje, o grupo de 71 anos viu sua falência e a rede ser engolida e sucumbir após a invasão de diversas redes farmacêuticas de todo o Brasil na Capital. O mercado mudou e a rede, que virou sinônimo de comércio em Campo Grande e até motivo de gozação, quando turistas reclamavam que Campo Grande só tem “farmácia 24h e lojas de colchões”, fechou suas portas.

Na memória, as parcerias em ações de solidariedade com a prefeitura, na foto com a ex-primeira-dama Beth Puccinelli e o presidente do grupo, Luiz Fernando Buainain, para o Natal Solidário.

A ex-primeira-dama da Capital, Beth Puccinelli, com o presidente do grupo Buainain, Luiz Fernando, durante campanha Natal Solidário, em 2000

O Grupo Buainain já teve 1.200 funcionários em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com 80 lojas em 23 municípios da região Centro-Oeste. O faturamento chegou a R$ 170 milhões anuais. No último informe da recuperação judicial, o grupo devia R$ 73,9 milhões.