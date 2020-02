Memória A Crítica: Sem-terra pede socorro a deputados após invasão e repressão

Deputados ouvem os representantes do Sem-terra em 1998 - ARQUIVO/A CRÍTICA

Deputados estaduais recebem representantes do Movimento dos Sem Terra que ocuparam o prédio do Ministério da Fazenda (ficava na rua 14 de Julho, onde funciona a FUNSAT nos dias de hoje) e tiveram confronto com a Polícia Militar. Na foto, Zeca do PT, que havia articulado a reunião com o presidente da Casa, Londres Machado. O petista seria eleito governador pouco meses depois daquela reunião, realizada no dia 19 de março de 1998.

A invasão do prédio da Fazenda, ocorrida no dia anterior, teve a participação de 400 trabalhadores do MST, e foi tensa quando um grupo de 15 policiais militares tentaram entrar pelos fundos do prédio. Os sem-terra fizeram barricada e os militares começaram a bater com cassetetes. A principal reinvidicação, organizada nacionalmente, era por mais verba para infraestrutura nos assentamentos e fundos para investimento nos mesmo locais.

Prédio do Ministério da Fazenda ocupado

Zeca do PT

José Orcírio Miranda dos Santos, mais conhecido como Zeca do PT, já foi deputado federal, deputado estadual e governador de Mato Grosso do Sul por dois mandatos. O político também já atuou como presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região. É um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no estado, integrando o Campo Majoritário.

Candidatou-se a governador do Mato Grosso do Sul, nas eleições de 1998, pulando de 2% das intenções de voto, nas pesquisas, para uma vitória de 61% dos votos válidos, no segundo turno. Reelegeu-se em 2002, com 53% dos votos válidos.

Londres Machado

Londres Machado foi por duas vezes governador interino de Mato Grosso do Sul. É o atual recordista brasileiro de legislaturas consecutivas, com mandatos sucessivos iniciados em 1971.

Seus primeiros mandatos como deputado estadual foram conquistados nas eleições de 1970 e 1974 ainda pelo antigo estado de Mato Grosso.

Akira Otsubo

Akira Otsubo é vice-prefeito de Bataguassu e, segundo informações, é pré-candidatíssimo a prefeito do município, pelo MDB.

Segundo o site Hoje Mais, Akira já foi vereador por Três Lagoas, por três mandatos; deputado estadual por sete mandatos e, por uma vez, deputado federal, antes de ser eleito vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito Caravina, nas eleições de 2016.

Paulo Corrêa

Paulo José Araújo Corrêa é um engenheiro civil e político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira. Atualmente exerce seu sexto mandato como deputado estadual em Mato Grosso do Sul.

Foi secretário estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano no Governo Pedro Pedrossian, e é deputado estadual desde 1997, cumprindo atualmente seu sexto mandato. Foi filiado ao PTB, PL, PR e está no PSDB desde abril de 2018, atual presidente da ALEMS.