Membros presos do governo deposto da Catalunha apresentam apelo de soltura

Os oito membros presos do governo deposto da Catalunha apresentaram novas apelações de soltura à Corte Nacional nesta terça-feira. Eles argumentam que não apresentam risco de fuga ou de repetir os atos que os levaram à cadeia no dia 3 de novembro.

A Corte disse que o procurador do Estado vai estudar os apelos e reportará à juíza que deu as ordens de prisão aos oito catalães. Eles foram presos sob as acusações de rebelião, insubordinação e fraude depois que o Parlamento da Catalunha declarou independência da Espanha.

O ex-líder catalão Carles Puigdemont e outros quatro ex-ministros estão enfrentando a extradição da Bélgica pelas mesmas acusações. Fonte: Associated Press.