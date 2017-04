Melenchon e Macron lideram debate de candidatos à presidência da França

No segundo debate de candidatos à presidência da França, realizado ontem, o esquerdista Jean-Luc Melenchon e Emmanuel Macron, que vem liderando as pesquisas de opinião, foram os mais convincentes, de acordo com sondagem da Elabe com 1.024 telespectadores.

Para 25% dos entrevistados, Melenchon foi o mais convincente dos 11 candidatos que participaram do debate de terça-feira. Macron ficou em segundo lugar, com 21% das preferências, seguido pelo conservador François Fillon (15%) e pela representante da extrema direita, Marine Le Pen (11%).

Levantamentos feitos após o primeiro debate, do qual participaram apenas os cinco principais candidatos, também mostraram que Melenchon e Macron tiveram o melhor desempenho.

O primeiro turno da eleição presidencial francesa está marcado para 23 de abril. Se houver necessidade de uma segunda votação, será em 7 de maio. Fonte: Dow Jones Newswires.

