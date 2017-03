Meirelles destaca papel da mulher na economia e evita comentar fala de Temer

Após as declarações desta quarta-feira, 8, do presidente Michel Temer sobre o papel da mulher na economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, evitou comentar especificamente a fala do presidente, mas considerou que as mulheres têm um papel "importantíssimo" na economia. Questionado se a fala do presidente Temer caracteriza a dupla jornada para as mulheres, um dos argumentos dos que defendem regras diferenciadas para as trabalhadoras na aposentadoria, o ministro disse que a regra de transição da reforma da previdência já tem uma idade diferenciada para as mulheres. Na proposta do governo, a transição vale para mulheres com mais de 45 anos, enquanto para homens a transição começa aos 50 anos.

O ministro também disse que é uma tendência que a remuneração das mulheres se iguale a dos homens. "Isso é o mais correto e o mais justo e é isso que tem acontecido cada vez mais."

Questionado mais uma vez sobre a fala de Temer sobre as mulheres perceberem melhor a dinâmica de preços dos supermercados, o ministro tentou se esquivar. "O presidente Temer estava citando um fato da realidade pelo mundo de pessoas que frequentam o mercado. Mas eu não tenho costume de comentar as falas de outras pessoas e eu estava em reuniões e não ouvi o que o presidente falou", limitou-se a dizer.

Mais cedo, em cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Temer afirmou que as mulheres têm uma "grande participação" na economia porque ninguém é mais capaz do que elas para "indicar os desajustes de preço no supermercado e ninguém é melhor para detectar as eventuais flutuações econômicas, pelo orçamento doméstico maior ou menor". O presidente disse também que, com as perspectivas de recuperação econômica, as mulheres terão mais oportunidades de emprego, além de cuidar dos "afazeres domésticos".

"Com a queda da inflação e dos juros, com o superávit recorde da balança comercial, com o crescimento do investimento externo, isso significa emprego, e significa também que a mulher, além de cuidar dos afazeres domésticos, terá um campo cada vez mais largo de emprego", afirmou o presidente na solenidade no Planalto.

