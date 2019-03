Meghan Markle participa de evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Meghan Markle participou de um evento para discutir diversos assuntos que afetam as mulheres nos dias de hoje. Realizado em Londres, na Inglaterra, nesta sexta-feira, 8, o evento ainda contou com a presença de líderes feministas que, junto com a duquesa de Sussex, discutiram os obstáculos enfrentados por mulheres e as oportunidades que elas teriam se fossem tratadas igualmente aos homens.

A iniciativa partiu do Queen's Commonwealth Trust, cujo objetivo é incentivar e conectar jovens líderes que querem mudar o mundo por meio de ações sociais e servir às suas comunidades. Por conta do seu envolvimento com tais questões, Meghan foi nomeada vice-presidente da instituição. Seu marido, o príncipe Harry e duque de Sussex, é presidente, enquanto a rainha Elizabeth II é o patrono.

Ao assumir o cargo de vice-presidente, a duquesa de Sussex ficará responsável, principalmente, por incentivar e desenvolver o trabalho de meninas e mulheres na comunidade.