Meghan Markle deu maconha para convidados do seu primeiro casamento, diz jornal

Meghan Markle, agora duquesa de Sussex, deu cigarros de maconha como lembrança na festa do seu primeiro casamento, na Jamaica, com o cineasta Trevor Engelson, em 2011. O relacionamento durou dois anos e as informações foram obtidas pelo jornal "The Sun", que teve acesso aos e-mails da ex-atriz trocados com alguns dos convidados.

Na época, o porte da droga era proibido na ilha caribenha e só foi legalizado em 2015, quando o consumo de pequenas quantias foi liberado no país. "Eu não fumo maconha e, até onde sei, nem Meghan. Eu não sei o que fiz com o meu (presente). Acho que joguei fora", disse o pai Thomas Markle.

A reportagem do "The Sun" afirma ter entrado em contato com a assessoria de Meghan, mas disse que não obteve retorno.